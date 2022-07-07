В Румынии досрочно освобожден мужчина, обвиняемый в терроризме
Бухарест, 7 июля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Уроженец Ирака Мохаммад Мунаф, отбывавший 10-летний тюремный срок по обвинению в похищении в 2005-м году трех румынских журналистов на иракской территории, досрочно отпущен на свободу из тюрьмы в центральной Румынии. Об этом 7 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
По предварительным данным, соответствующее решение было принято профильной комиссией министерства юстиции Румынии. По словам главы румынского МВД Лучиана Бодэ, Мунаф обязан покинуть страну в течение ближайших 15 суток.
Напомним, Мунаф, имеющий иракское и американское гражданство, обвинялся в организации похищения в Ираке журналистов из Румынии Овидиу Оганесяна, Сорина Мишкоци и Мари-Жанны Ион. Указанные лица провели в плену у иракских экстремистов 55 дней.
В октябре 2006 года Центральный уголовный суд Багдада приговорил Мунафа к смертной казни через повешение, однако впоследствии приговор был отменен. В 2015-м подозреваемый был доставлен в Румынию и помещен под стражу.