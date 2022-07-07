История вопроса

7 июля 2022 года СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти со своего поста. Причиной вероятной отставки являются многочисленные скандалы с участием как самого Джонсона (”вечеринки” в период карантина), так и лиц, назначенных им на руководящие посты (пьяные дебоши с непристойным поведением). Ранее к отставке Джонсона призывали общественные деятели, политики и даже его собственные министры, однако тот отказывался, утверждая, что “уходить с работы в разгар кризиса - безответственно”.