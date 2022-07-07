Лондон, 7 июля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Новые министры по делам Северной Ирландии и Уэльса назначены в Великобритании. Об этом сообщил офис главы британского правительства.

Richard Townshend Роберт Бакленд

Министром по делам Северной Ирландии стал парламентарий Шайлеш Вара, министром по делам Уэльса — Роберт Бакленд, бывший министр юстиции.

Брендон Льюис и Саймон Харт, занимавшие эти посты, ранее попросили об отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке. Этому предшествовал ряд скандалов. За последние дни освободить их от занимаемых должностей также попросили 57 членов правительства, в том числе министры финансов и здравоохранения.

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