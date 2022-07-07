Вашингтон, 7 июля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Ресурсы из нефтяного запаса США были проданы Китаю, за это американский президент Джо Байден заслуживает импичмент. Об этом заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Он напомнил, что администрация Байдена обещала направить стратегический резерв на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и снижение цен в условиях дефицита. Однако цена на топливо, как и прежде, была высока.

Часть топлива из американского резерва была продана Китаю, а также Нидерландам и Италии, об этом в начале июля сообщало Reuters. В июне более 5 млн баррелей нефти было отправлено из США в Европу и Азию. По мнению Карлсона, этим объясняется высокая стоимость топлива.

«Разве это не уголовное преступление? По крайней мере точно заслуживающее импичмента, и они должны объявить его ему [Байдену]», — заключил обозреватель.

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