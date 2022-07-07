Москва, , 14:42 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран-членов «Группы двадцати» на острове Бали заявил о неприемлемости поддержки Западом милитаристских амбиций Киева, сообщили 7 июля в МИД РФ.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на ситуацию на Украине. Была подтверждена принципиальная позиция России о неприемлемости дальнейшей поддержки Западом милитаристских амбиций киевского режима, стимулирующей украинские власти к откату от ранее достигнутых мирных договоренностей», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность дальнейшей координации усилий по линии дипломатических и военных ведомств в целях обеспечения безопасности гражданских лиц и экономоператоров на Украине, в том числе иностранных.