Донецк, 7 июля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования обстреляли населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) из миномётов. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

Отмечается, что обстрел Александровки со стороны ВСУ был зафиксирован в 13:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление американского полковника о том, что Украина может вскоре исчезнуть с карты мира.