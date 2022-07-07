Лондон, 7 июля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже выбрал новых членов правительства вместо подавших в отставку, передает 7 июля телеканал BBC.

en.wikipedia.org Борис Джонсон

«Джонсон полностью сделал назначения в кабмин», — передает телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился уйти в отставку на фоне скандала с участием бывшего заместителя министра иностранных дел Кристофера Пинчера. Чиновника обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, а Джонсон, как считается, назначил его на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов.

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