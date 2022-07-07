Москва, , 14:05 — REGNUM Максимальный размер микрозайма для малого и среднего бизнеса может быть увеличен на законодательном уровне до 10 млн. рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Анатолий Аксаков Duma.gov.ru

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который повышает с 5 млн. рублей до 7 млн. рублей размер микрозайма для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Я уверен, что мы примем осенью во втором и третьем чтении и даже может быть увеличим эту планку. Сейчас по действующему закону 5 млн. рублей такой займ малому и среднему бизнесу. Мы предлагаем до 7 млн. рублей увеличить. Возможно увеличиться и до 10 млн. рублей», — сказал депутат.

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