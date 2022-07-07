Рим, , 13:31 — REGNUM Нерешенные проблемы с вывозом мусора из Рима могут превратить город в джунгли, заявил 7 июля вспомогательный епископ итальянской столицы Бенони Амбарус.

Колизей, Рим Иван Шилов © ИА REGNUM

Обитателям города приходится в таких условиях «выживать», отметил епископ. Он призвал местные власти ставить своей целью не победы на выборах, а благополучие жителей.

Ранее проблемы с вывозом мусора уже стали, по версии экспертов, основной причиной смены власти в Риме — вместо популистки Вирджинии Раджи этот пост занял леволиберал Роберто Гуалтьери.