Эрбиль, Ирак, 7 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Высокопоставленный офицер Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Исмаил Каани посетил Ирак для проведения посреднических переговоров. Об этом 7 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на информированный источник.

Leader.ir Новый глава иранской специальной службы «Аль-Кудс» Исмаил Каани

По данным источника, Каани выступил посредником в споре между крупнейшими политическими партиями Иракского Курдистана: Демократической партией Курдистана и Патриотическим союзом Курдистана.

Ранее между партиями возник конфликт относительно того, кто должен занять пост главы курдской автономии в Ираке.

«Во ходе переговоров Каани продвигал кандидатуру компромиссного кандидата, который бы устроил обе партии. Предполагается разрешить конфликт безо всяких препятствий и разногласий после окончания праздника Ид-аль-Адха», — сообщил источник Al-Araby-al-Jadid.