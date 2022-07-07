Донецк, 7 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 7 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

В 12:25 нанесён удар с позиций ВСУ в Авдеевке. По Ясиноватой выпустили четыре ракеты «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка.