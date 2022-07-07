Таллин, , 12:54 — REGNUM Система ПВО в странах Прибалтики слабая и не отвечает новым военным реалиям, сообщил порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR научный сотрудник Международного центра оборонных исследований Тони Лоуренс.

Прибалтика. Флаг

Все три страны региона имеют системы ПВО малой дальности — в Эстонии это Mistral, в латвии и Литве — Stinger. Также есть старые советские зенитные орудия, добавил Лоуренс. У Эстонии есть, например, зенитные установки ЗУ-23-2.

Хотя эти пушки начали использовать в середине 20-го века, их снаряд диаметром 23 миллиметра по-прежнему опасен для вертолетов, дронов и низколетящих самолетов, отметил эксперт.

Основным недостатком зенитных комплексов малой дальности является тот факт, что высоколетящий и быстро летящий самолет может сбросить бомбу на цель, не подвергая себя опасности.

Даже системы ПВО средней дальности не всегда способны сбивать быстро летящие крылатые ракеты, которыми россияне активно пользуются, напомнил Лоуренс. Чтобы полностью защитить воздушное пространство, следует также полагаться на истребители НАТО.

Лоуренс заявил ERR, что система ПВО должна быть многоуровневой. Другими словами, защита должна быть в состоянии прикрыть каждую брешь, которую противник может использовать в своих интересах.

Эксперт добавил, что потребуется и система противовоздушной обороны большой дальности, такая как американская система Patriot.