Сана, , 12:42 — REGNUM Йеменские повстанцы-хуситы неоднократно нарушили режим прекращения огня в течение всего дня, 6 июля. Об этом сообщает информационное агентство Khabar со ссылкой на заявление министерства обороны Йемена.

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По последним данным, в течение суток было зафиксировано 93 случая нарушения режима перемирия. Боевые действия происходили в провинциях Ходейда, Таиз, Аль-Дали, и Хаджа. Также сообщается о как минимум двух солдатах йеменской армии, погибших в боях в провинциях Саада, Аль-Джауф и Мариб.

Как отмечают в министерстве обороны Йемена, повстанцы используют перемирие для оборудования подземных укрытий, артиллерийских позиций и мобилизации новобранцев в свои ряды.