Москва, 7 июля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Законопроект о нерабочем Дне семьи, любви и верности внесли в Госдуму депутаты во главе с Ниной Останиной (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

Laila Ромашки

Парламентарии предлагают расширить список нерабочих праздничных дней за счет 8 июля — Дня семьи, любви и верности.

Предлагаемое отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням позволит гражданам собраться всей семьей, провести время со своими родными и близкими, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению семейных родственных связей, заставит молодых людей задуматься над тем, как важно сохранить семью, верность и любовь на протяжении всей жизни, отмечают авторы.

Ранее в комитете Госдумы по труду и соцполитике обратили внимание на риски в связи с введением дополнительных выходных, так как это несет ущерб экономике страны и сокращает доходы граждан.