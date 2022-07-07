Донецк, , 12:36 — REGNUM Вооружённые украинские формирования обстреляли из артиллерии Куйбышевский район Донецка. Об этом 7 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российскими Воздушно-космическими силами (ВКС) за сутки высокоточным оружием были уничтожены пункт дислокации наёмников в Николаевской области и центр подготовки украинских подразделений в районе Очакова.