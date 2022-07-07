Москва, 7 июля, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Правительственный законопроект о криптовалюте может быть внесен в Госдуму осенью 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП) на пресс-конференции в Москве.

Криптовалюта

По его словам, по криптовалютам пока не сошлись позиции в органах власти.

«Есть разногласия. У Центрального банка своя позиция, у Минфина своя. Осенью все-таки я думаю законопроект появится, поскольку явление существует», — сказал депутат.

Аксаков считает, что игнорировать криптовалюту нельзя.

«Запрещая, мы фактически отсекаем довольно значительную часть наших физических лиц, но юридических, я думаю, тоже от этого процесса. Поэтому закон о регулировании цифровой валюте не запретительным, а в ограничительном плане должен появиться», — отметил парламентарий.

Вместе с тем в мае пресс-служба Госдумы со ссылкой на председателя палаты парламента Вячеслава Володина сообщила, что парламентарии ожидают до конца весенней сессии внесения в законопроекта о регулировании криптовалют.

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