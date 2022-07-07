Москва, 7 июля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. За последние сутки системами противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины были сбиты 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и шесть ракет «Точка-У» киевских боевиков. Об этом 7 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

«Также, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: 17 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Надеждовка, Зеленый Гай Николаевской области, Скадовск, Давыдов Брод Херсонской области, Изюм, Норцовка, Новоплатовка, Дибровное, Бражковка, Питомник, Малые Проходы и Грушевка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков отметил, что также за это время российские ПВО перехватили шесть ракет из тактических ракетных комплексов «Точка-У» в Харьковской и Херсонской области, и еще 12 снарядов реактивных систем залпового огня в ДНР, Харьковской и Николаевской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что на фоне ударов российских Воздушно-космических войск (ВКС) по объектам вооружённых украинских формирований военнослужащие 80-й бригады ВСУ отказались от участия в боевых действиях.