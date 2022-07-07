Москва, 7 июля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Предстоящая отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона является закономерным итогом британской наглости. Об этом в своём телеграм-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Дмитрий Медведев в Казани

«Новости из Лондона. «Лучшие друзья Украины» уходят. «Перемога» в опасности! Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке», — написал Медведев.

Он также посоветовал ждать новостей из Германии, Польши и Прибалтики, не уточнив при этом, о чём конкретно идёт речь.