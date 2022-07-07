Москва, , 11:55 — REGNUM Заявления посольства Великобритании в России по поводу смены московским властями их адреса прокомментировала 7 июля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Как напомнила Захарова, ранее британское посольство в России заявило, что оно, несмотря на переименование площади, на которой находится здание диппредставительства, из Смоленской в площадь Луганской Народной Республики (ЛНР), продолжит использовать старый адрес.

«Интересно, а когда (британский премьер-министр) Борис Джонсон покинет Даунинг стрит 10 (здание, где находится резиденция правительства Британии в Лондоне — ред.), он по-прежнему будет использовать старый адрес? Столкновение с реальностью болезненно для британского политического зазеркалья», — написала она в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве Великобритании в России заявили, что не будут пользоваться новым адресом на площади ЛНР и считают актуальным старый — на Смоленской набережной.