Висбю, Швеция, , 11:52 — REGNUM После того, как 6 июля Висбю и всю Швецию потрясло громкое убийство женщины прямо на улице, местная церковь приняла решение держать свои двери для посетителей открытыми настолько, насколько это возможно. Об этом 7 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы работаем в состоянии полной готовности и вызвали дополнительных сотрудников, которые остаются и выполняют свою, чтобы двери церкви оставались открытыми», — заявила в интервью пастор прихода в Висбю Петра Гутескар.

Отмечается, что после того, как в СМИ распространилась информация о нападении, вечером 6 июля двери церкви были открытыми допоздна.

«Это может обеспечить людям защиту, а также у нас есть люди, которые могут выслушать и приютить нуждающихся», — объяснила Гутескар.

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