Симферополь, 7 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Обыски проводятся у военного комиссара Республики Крым. Об этом сообщил ряд СМИ и телегра-каналов 7 июля.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Источник в силовых структурах подтвердил информацию об обысках у военного комиссара РК Юрия Лымаря, работает военная контрразведка ЮВО», — сообщил «Крым 24».

Юрий Лымарь был назначен на должность военного комиссара Республики Крым в августе 2020 года. До этого он возглавлял военный комиссариат Астраханской области.