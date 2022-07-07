У военного комиссара Крыма проходят обыски — СМИ
Симферополь, 7 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Обыски проводятся у военного комиссара Республики Крым. Об этом сообщил ряд СМИ и телегра-каналов 7 июля.
Марина Каширская ИА REGNUM
Крым
«Источник в силовых структурах подтвердил информацию об обысках у военного комиссара РК Юрия Лымаря, работает военная контрразведка ЮВО», — сообщил «Крым 24».
Юрий Лымарь был назначен на должность военного комиссара Республики Крым в августе 2020 года. До этого он возглавлял военный комиссариат Астраханской области.