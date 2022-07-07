Лондон, 7 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В случае ухода премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с занимаемого им на данный момент поста, это станет не только завершением его политической карьеры, но также будет способствовать ослаблению позиций киевского режима в ситуации с Украиной. Такое мнение 7 июля высказал обозреватель британского издания The Telegraph Кон Кафлин.

President.gov.ua Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский

По мнению автора публикации, поучаемая нынешним главой правительства Британии от глав минобороны и МИД страны Бена Уоллеса и Элизабет Трасс поддержка позволяет Лондону играть заметную роль в конфликте на Украине и без Бориса Джонсона.

«Однако преемник Джонсона может не иметь такой склонности к риску или готовности делать все возможное ради Киева», — отметил Кафлин.

При этом он также указал на то, что Соединённые Штаты неспособны выполнять свою традиционную для них роль руководителя в альянсе Запада из-за постоянных оплошностей американского лидера Джо Байдена, в то время как Джонсон, в свою очередь, всё время проявил готовность «выставить свою шею».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошение об отставке подал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону министр по вопросам технологий страны Крис Филп, который также призвал главу британского правительства уйти в отставку.