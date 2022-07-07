Панама, 7 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Несколько профсоюзов учителей в Панаме проводят забастовку в знак протеста против высоких цен на топливо и улучшения условий труда. Об этом пишет Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Протесты усилились накануне после провала первого раунда переговоров между лидерами профсоюзов учителей и правительственной комиссией во главе с министром образования Марухой Гордей в Сантьяго.

Протестующие требовали присутствия высокопоставленного чиновника из администрации президента страны, высокопоставленного представителя исполнительной власти или посланника, направленного вице-президентом и главой администрации президента Хосе Габриэлем Карризо.

Панамская ассоциация учителей объявила о начале 72-часовой забастовки, которая может быть продлена, а ее представители также вышли на акцию протеста в столице, чтобы потребовать от правительства ответа на их требования.

Решение было принято после собрания, проведенного в актовом зале Панамского университета, на котором Абдиэль Бесерра, один из лидеров профсоюза, призвал родителей и студентов присоединиться к забастовке и не позволять манипулировать собой правительству.

По его словам, именно это правительство Демократической революционной партии и ее министры, находящиеся у власти, несут ответственность за отставание в обучении и неустойчивое положение образования в Панаме, о чем заявили сотни учителей в ходе уличных демонстраций.

Бесерра добавил, что повышение цен на бензин означает, что родители не могут отправить своих детей в школу из-за расходов на транспорт и питание, что приводит к эффекту домино.