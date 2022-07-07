Бухарест, , 11:22 — REGNUM В Румынии «самым тщательным образом» рассмотрят протокол о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО и постараются сделать все возможное, чтобы соответствующий документ был ратифицирован румынским парламентом. Об этом 7 июля на «Форуме безопасности» в Бухаресте заявил глава палаты депутатов (нижней палаты) парламента Румынии Марчел Чолаку, передает бухарестский информационный портал News. ro.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам Чолаку, интеграция Стокгольма и Хельсинки в Североатлантический альянс позволит «значительно расширить» границы западного военного блока и укрепить «систему коллективной безопасности».

«Мы готовы созвать экстренное заседание высшего законодательного органа и большинством голосов одобрить документ», — резюмировал, в частности, он.

При этом на вопрос, каким именно образом официальный Бухарест будет добиваться указанного большинства, Чолаку не ответил. В настоящее время против ратификации положения о присутствии Швеции и Финляндии в НАТО высказываются многие румынские парламентарии.