Южно-Сахалинск, 7 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Из-за действующих ограничений добыча нефти на проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза. Об этом в ходе совещания по вопросам нефтегазовой отрасли в Южно-Сахалинске 7 июля сообщил полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Благодаря реализации проектов в нефтегазовом секторе Сахалин является лидером по бюджетной обеспеченности на Дальнем Востоке. Из-за снижения объёмов добычи нефти на проекте «Сахалин-1» регион в 2023 году недополучит 38 млрд рублей.

«Что касается проекта «Сахалин-1» — из-за введённых ограничений, по ряду причин, добыча нефти на проекте сократилась в 22 раза с 220 тыс. барелей в сутки до 10 тыс. барелей в сутки. Это сказалось на бюджете Сахалинской области, на состоянии экономики не только Сахалинской области, но и всего Дальнего Востока и Российской Федерации. Недополучено будет в 2023 году до 38 млрд рублей. Это 26% от уровня доходов региона в 2022 году», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония просит Россию проинформировать её о сроках и других деталях исполнения указа президента России Владимира Путина о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2», где у японских компаний Mitsui и Mitsubishi есть доли, российскому оператору. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда 5 июля заявил на пресс-конференции в Токио.