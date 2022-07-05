Токио, , 06:10 — REGNUM Япония просит Россию проинформировать её о сроках и других деталях исполнения указа президента России Владимира Путина о передаче нефтегазового проекта «Сахалин-2», где у японских компаний Mitsui и Mitsubishi есть доли, российскому оператору. Об этом министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда 5 июля заявил на пресс-конференции в Токио.

Производственный комплекс «Пригородное» проекта «Сахалин-2» Gazprom. ru

Коити Хагиуда «В настоящее время по дипломатическим каналам мы просим предоставить объяснение по поводу сроков выполнения президентского указа, инвестиционных условий и других деталей».

По словам высокопоставленного чиновника, Япония продолжит прилагать все усилия для обеспечения стабильных поставок необходимых стране энергоресурсов.

Напомним, контрольный пакет (50% плюс одна акция) в «Сахалин Энерджи» принадлежит «Газпрому». Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell владела 27,5% акций, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о переходе имущества компании «Сахалин Энерджи» в собственность России и последующей передаче его в безвозмездное пользование новому оператору. Это фактически первый реальный пример национализации имущества компании добывающего сектора, имеющей собственников из так называемых «недружественных стран».