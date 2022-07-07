Бали, Индонезия, , 11:05 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш выступит с докладом на встрече министров иностранных дел G20, которая состоится на Бали, 7–8 июля 2022 года, сообщает Antara.

Антониу Гутерреш Un.org

Планируется, что Антониу Гутерреш выступит на первой сессии по укреплению многосторонности, чтобы обсудить совместные шаги по укреплению глобального сотрудничества и укреплению взаимного доверия между странами, которые станут благоприятной средой для мировой стабильности, мира и развития.

Серия встреч G20 под председательством Индонезии началась 1 декабря 2021 года и завершится саммитом на Бали 15–16 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов обсудили ряд вопросов сотрудничества между двумя странами на встрече, состоявшейся в кулуарах встречи министров иностранных дел G20.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы МИД Индонезии и ОАЭ встретились на полях G20