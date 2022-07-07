Кабул, 7 июля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Мулла Якуб Муджахид, министр обороны правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Флаг Афганистана

Шейх Аль Тани акцентировал внимание на усилиях по достижению стабильности и примирения в Афганистане.

Напомним, Катар в настоящее время представляет интересы США в Афганистане.

Это первый официальный визит муллы Якуба Муджахида, сына муллы Мохаммада Омара, основателя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Доху. Он прибыл в Катар во главе делегации и пробудет здесь два дня.

В заявлении, опубликованном на сайте эмира Катара, говорится, что в ходе встречи муллы Якуба с шейхом Аль Тани были обсуждены последние события, касающиеся Афганистана, региона и мира, а также ряд вопросов, представляющих интерес для обеих сторон. В заявлении также говорится, что эмир Катара сказал мулле Якубу, что народ Афганистана должен пользоваться своими правами.

Мулла Якуб также встречался и беседовал с министром обороны Катара Халидом бин Мухаммадом Аль-Аттия. Подробности переговоров пока не сообщаются.

Доха уже более десяти лет является политической базой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Политический офис группировки по-прежнему работает в Дохе, а переговоры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с официальными лицами других стран по-прежнему ведутся в столице Катара.

На прошлой неделе министр иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки также посетил Катар и побеседовал с катарскими, американскими и европейскими официальными лицами.

Катар, как и другие страны, пока не признал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).