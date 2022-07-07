Сеул, , 10:49 — REGNUM Представители южнокорейская неправительственная организация «Борцы за свободную Северную Корею» запустили 6 июля в направлении КНДР 20 воздушных шаров с различным грузом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей организации.

Таблетки Publicdomainpictures.net

Сообщается, что в Северную Корею отправлены медикаменты (20 тыс. защитных масок, 70 тыс. таблеток обезболивающего средства, 30 тыс. таблеток витамина С).

Известно, что к шарам также был прикреплен банер с изображением северокорейского лидера Ким Чен Ына и надписями с критикой в адрес Пхеньяна.

Отметим, что «Борцы за свободную Северную Корею» регулярно отправляет в Северную Корею медикаменты и агитационные листовки.