Лондон, 7 июля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. За последние два дня из правительства премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вышли 50 британских политиков. Это 7 июля следует из подсчётов телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

При этом на данный момент в числе них в отставку подали четыре британских министра, включая глав министерств финансов и здравоохранения, а также около двадцати заместителей министров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр Великобритании по вопросам Северной Ирландии Брендон Льюис подтвердил свою отставку.