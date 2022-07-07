Луганск, 7 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации в Донбассе в Луганской Народной Республике (ЛНР) в результате 1024 обстрелов со стороны киевских боевиков погиб 71 человек, включая трёх детей. Об этом 7 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Отмечается, что в течение десяти недель с 17 февраля 2022 года представительством ЛНР в СЦКК было зафиксировано 1024 обстрела территории республики, при которых применялось тяжелое вооружение.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 287 мирных жителей, из которых 71 человек погиб и 216 получили ранения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в это число входят три ребёнка, погибших от обстрелов ВСУ, и ещё 19, которые получили в результате этого ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гражданам России разрешили ввозить автомобили без оформления временного ввоза на территорию Луганской Народной Республики.