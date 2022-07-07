Хониара, , 10:46 — REGNUM Премьер-министр Соломоновых Островов Манассия Согаваре выразил особую благодарность Китаю в своей речи, посвященной Дню национальной независимости страны. Однако упоминания Австралии в его выступлении вообще не прозвучало. Об этом 7 июля сообщила радиостанция ABC.

Соломоновы острова с высоты (сс) Yvonne Green DFAT

Выступая в Хониаре, Согаваре сказал, что Китайская Народная Республика является «новым дополнением» к Соломоновым Островам, а отношениям между двумя странами развиваются успешно всего за «менее чем три года».

Но, по его словам, Пекин уже продемонстрировал «искреннее намерение» быть «достойным партнером» в развитии страны.

Верховный комиссар Австралии на Соломоновых островах сидел рядом с китайским послом.

Согаваре отметил, что последние три года были «особенно сложными» для его страны, и хотя он не упомянул Австралию прямо, он, по-видимому, сослался на недавнюю напряженность между двумя странами.

«Да, отношения иногда могут портиться, но такова сама природа отношений», — сказал он.