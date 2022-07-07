Луганск, 7 июля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. На территорию Луганской Народной Республики гражданам России разрешили ввозить автомобили без оформления временного ввоза. Об этом 7 июля сообщили в телеграм-канале правительства республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Решение принято Единым экономическим советом. Как отмечается, главной целью станет упрощение порядка перемещения транспортных средств личного пользования через госграницу и сокращение времени таможенного контроля.

В заявлении правительства сказано, что граждане России могут «ввозить на территорию ЛНР транспортные средства личного пользования, зарегистрированные в России, без письменного декларирования и помещения их в таможенный режим временный ввоз».