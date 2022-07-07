Симферополь, , 10:28 — REGNUM Геноцидом признаны преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа. Решение по иску прокурора принял 7 июля Верховный суд Республики Крым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Заявление прокурора удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками против не менее 219 тысяч мирного населения, военнопленных в период Великой Отечественной войны на территории Республики Крым и города Севастополя, военными преступлениями, преступлениями против человечности, геноцидом национальных и этнических групп населения СССР», — огласила решение судья.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе процесса были рассмотрены отдельные случаи преступлений нацистов и их пособников в отношении советских граждан — как военнопленных, так и мирного населения, приводились факты массовых убийств, издевательств, угона в рабство. Отметим, что решение о признании преступлений нацистов геноцидом стало пятым в России — ранее дела рассматривались судами Псковской, Новгородской, Ростовской и Орловской областей.

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