* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 7 июля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Герат заявляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают журналистам сообщать о женщинах, принимавших участие в конкурсе на должности учителей.

Kremlin.ru СМИ

Источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили журналистам, которые отправились в место проведения конкурса, освещать вступительные экзамены женщин.

По их словам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) велели журналистам сообщать только о мужчинах-конкурсантах. При этом радикалы сами попросили все СМИ в Герате освещать конкурс для учителей пятых и шестых классов.

После прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на журналистов было наложено множество ограничений.