Брюссель, , 10:26 — REGNUM Европейский Союз и Узбекистан успешно завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Об этом говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Делегации Европейского Союза в Узбекистане.

«6 июля на церемонии в Брюсселе в присутствии Педро Серрано , Главы Кабинета Высшего представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности/вице-президента Европейской Комиссии и Сардора Умурзакова , заместителя премьер-министра Республики Узбекистан, главные переговорщики парафировали новое Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что EPCA обеспечит новую, современную и амбициозную основу для активизации партнерства между ЕС и Узбекистаном.

«Соглашение включает новые направления сотрудничества и существенно модернизирует нормативную базу торгово-экономических отношений», — говорится в документе.

В частности, соглашение делает сильный акцент на общих ценностях, демократии и верховенстве закона, правах человека и основных свободах и устойчивом развитии. Соглашение регламентирует расширение сотрудничества во внешней политике и политике безопасности с упором на региональную стабильность и международное сотрудничество, нераспространение оружия массового поражения, предотвращение конфликтов и урегулирование кризисов.

Стороны будут сотрудничать в области правосудия, свободы и безопасности, охватывающее защиту данных, миграцию, борьбу с отмыванием денег и терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, борьбу с незаконным оборотом наркотиков, а также сотрудничество в судебной сфере и консульскую защиту. Также, соглашение обеспечивает более эффективную нормативно-правовую среду для экономических операторов в таких областях, как торговля товарами и услугами, государственные предприятия, закупки и права интеллектуальной собственности.

Соглашение расширяет возможности для сотрудничества в ряде других ключевых областей политики, включая экономическое и финансовое сотрудничество, энергетику, транспорт, окружающую среду и изменение климата, цифровую экономику, сельское хозяйство и развитие сельских районов, занятость и социальные вопросы, культуру, образование и молодежь, а также научные исследования.