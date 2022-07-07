Канберра, , 10:34 — REGNUM Федеральный министр здравоохранения Австралии Марк Батлер не стал призывать к повторному введению обязательного ношения масок, чтобы обуздать новую волную распространения COVID-19 в стране. Однако он попросил граждан соблюдать меры предосторожности. Об этом 7 июля сообщил телеканал Nine News.

Австралия

«Если вы находитесь в помещении и не можете соблюдать социальную дистанцию, серьезно подумайте о ношении маски, потому что это снизит вероятность заражения», — сказал он на пресс-конференции

Он также отметил, что широкое использование вакцины сделало локдауны в значительной степени ненужными.

«Вакцины сейчас широко доступны, они бесплатны и обеспечат вам гораздо большую защиту, чем сейчас», — заявил Батлер.

Читайте ранее в этом сюжете: В австралийской Виктории вновь могут вернуть масочный режим