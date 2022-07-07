Новосибирск, , 10:20 — REGNUM В Новосибирской области в рамках учения по противовоздушной обороне боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» отразили авиационный и ракетный удар условного противника по военным объектам. Об этом сообщили в Центральном военном округе.

Военные учения structure. mil.ru

«Военнослужащие развернули С-400 «Триумф» в боевой порядок и в условиях сложной обстановки с применением средств радиоэлектронной борьбы и имитацией воздушного налёта условного противника, обнаружили и уничтожили манёвренные и низколетящие воздушные цели», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

В учениях были задействованы более 200 военнослужащих и 20 единиц техники.