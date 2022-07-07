Канберра, , 10:30 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз обрушился на высокопоставленных лидеров Либеральной партии за их «вызывающую удивление» критику его международных поездок и отрицал, что знал о масштабах наводнения до отъезда с Украины. Об этом он рассказал 7 июля в эксклюзивном интервью телеканалу Sky News Australia.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Альбаниз вернулся в Австралию 5 июля после более чем недели за границей и сразу же отправился в пострадавшие от наводнения населенные пункты в Новом Южном Уэльсе, где он столкнулся с вопросами о своем первоначальном отсутствии во время стихийного бедствия.

«Меня удивляет, что некоторые в оппозиции проводят параллель между отдыхом [прошлого премьер-министра] на Гавайях, когда стало известно, что разворачивается кризис с лесными пожарами, и обстоятельствами моего отъезда на территорию Украины … Я вернулся домой, как только смог, и вчера утром я был на земле с премьер-министром Нового Южного Уэльса», — сказал он.

«30 000 человек рекомендовано покинуть свои дома, но премьер-министр больше беспокоится о своей репутации на мировой арене, чем о том, чтобы сделать звонок и убедиться, что у людей в Новом Южном Уэльсе есть где провести ночь и поспать», — заявил теневой казначей Австралии Ангус Тейлор ранее 4 июля.

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