Более 1,7 миллиарда людей в мире окажутся за чертой бедности — прогноз ООН
Нью-Йорк, США, 7 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Глобальное повышение цен на товары первой необходимости толкает миллионы жителей беднейших странах мира к крайней нищете. Об предупреждает опубликованный 7 июля доклад Программы развития ООН (ПРООН), как передает агентство Reuters.
Администратор ПРООН Ахим Штайнер заявил, что, как показал анализ 159 развивающихся стран, резкий рост цен на основные товары в 2022 году уже ударил по государствам Африки к югу от Сахары, Балканам, Азии и другим регионам.
ПРООН призывает к прямым денежным выплатам наиболее уязвимым слоям населения и просит богатые страны расширить и продлить срок действия Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI), созданной для помощи бедным странам во время пандемии COVID-19.
«Этот кризис стоимости жизни с головокружительной скоростью повергает миллионы людей в нищету и даже голод, — сказал Штайнер. — Вместе с тем каждый день нарастает угроза усиления социальной напряженности».
Такие организации, как ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд, определяют «черты бедности»: для самых бедных стран она составляет $1,90 и менее в день, $3,20 в день — для стран с уровнем дохода ниже среднего и $5,50 в день — для стран с уровнем дохода выше среднего.
«По нашим прогнозам, нынешний кризис стоимости жизни может привести к тому, что еще более 51 миллиона человек окажутся в крайней нищете при стоимости жизни $1,90 в день и еще 20 миллионов — при стоимости жизни $3,20 в день», — отмечается в докладе, согласно которому общее число людей в мире, живущих за чертой бедности, составит чуть более 1,7 миллиарда.
Также доклад заявляет, что целевые денежные трансферты со стороны правительств были бы более «справедливыми и экономически эффективными», чем неконкретные субсидии на такие товары, как энергоносители и продукты питания, которые, как правило, оказываются выгоднее для более обеспеченных слоев общества.
«В долгосрочной перспективе они усиливают неравенство, еще больше усугубляют климатический кризис и не смягчают непосредственный удар», — сказал глава отдела стратегического взаимодействия ПРООН Джордж Грей Молина.