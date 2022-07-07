Нью-Йорк, США, 7 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Глобальное повышение цен на товары первой необходимости толкает миллионы жителей беднейших странах мира к крайней нищете. Об предупреждает опубликованный 7 июля доклад Программы развития ООН (ПРООН), как передает агентство Reuters.

(сс) gigieffe Нищета

Администратор ПРООН Ахим Штайнер заявил, что, как показал анализ 159 развивающихся стран, резкий рост цен на основные товары в 2022 году уже ударил по государствам Африки к югу от Сахары, Балканам, Азии и другим регионам.

ПРООН призывает к прямым денежным выплатам наиболее уязвимым слоям населения и просит богатые страны расширить и продлить срок действия Инициативы по приостановке обслуживания долга (DSSI), созданной для помощи бедным странам во время пандемии COVID-19.

«Этот кризис стоимости жизни с головокружительной скоростью повергает миллионы людей в нищету и даже голод, — сказал Штайнер. — Вместе с тем каждый день нарастает угроза усиления социальной напряженности».

Такие организации, как ООН, Всемирный банк и Международный валютный фонд, определяют «черты бедности»: для самых бедных стран она составляет $1,90 и менее в день, $3,20 в день — для стран с уровнем дохода ниже среднего и $5,50 в день — для стран с уровнем дохода выше среднего.

«По нашим прогнозам, нынешний кризис стоимости жизни может привести к тому, что еще более 51 миллиона человек окажутся в крайней нищете при стоимости жизни $1,90 в день и еще 20 миллионов — при стоимости жизни $3,20 в день», — отмечается в докладе, согласно которому общее число людей в мире, живущих за чертой бедности, составит чуть более 1,7 миллиарда.

Также доклад заявляет, что целевые денежные трансферты со стороны правительств были бы более «справедливыми и экономически эффективными», чем неконкретные субсидии на такие товары, как энергоносители и продукты питания, которые, как правило, оказываются выгоднее для более обеспеченных слоев общества.

«В долгосрочной перспективе они усиливают неравенство, еще больше усугубляют климатический кризис и не смягчают непосредственный удар», — сказал глава отдела стратегического взаимодействия ПРООН Джордж Грей Молина.