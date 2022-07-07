В Индии убит «религиозный лидер» из Афганистана
Нью-Дели, 7 июля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В индийском штате Махараштра был убит 35-летний Ходжа Зариф Чишти, также известный как Зариф Баба, который утверждал, что является религиозным лидером. Об этом сообщают индийские СМИ.
Индийская полиция сообщила представителям прессы, что Чишти был убит выстрелом в голову четырьмя неизвестными людьми в городе Йола в штате Махараштра. Мотив убийства пока неясен, нападавшим удалось скрыться. По информации правоохранительных органов, нападавшие забрали машину Зарифа Чишти.
Зариф Чишти был уроженцем уезда Чиштн-Шариф афганской провинции Герат, считал себя потомком основателей братства Чиштийя, и провозгласил себя его пиром (шейх, святой — прим. ИА REGNUM). В последнее время жил в городе Йола, в 200 км от Мумбаи.
Начаты следственные действия по установлению и задержанию нападавших.
Чиштийя — суфийское братство, у которого много последователей в Афганистане и на Индийском субконтиненте.