Сингапур, 7 июля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Сингапуре, встретился 6 июля с сингапурским коллегой Вивианом Балакришнаном, с которым обсудил пути укрепления сотрудничества. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи Пак Чин назвал Сингапур ключевым партнёром Южной Кореи в Юго-Восточной Азии. Он также попросил правительство Сингапура оказать поддержку южнокорейским предприятиям, желающим принять участие в крупных инфраструктурных проектах страны.

Глава МИД Южной Кореи приветствовал усилия Сингапура по внедрению малых модульных реакторов, предложив обсудить пути сотрудничества в этой области.

Стороны также договорились укреплять сотрудничество между Южной Кореей и странами АСЕАН для поддержания мира и стабильности в регионе, а также обсудили ситуацию на Украине, договорившись тесно сотрудничать в вопросе экономической безопасности.