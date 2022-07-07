София, 7 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии собираются 7 июля на экстренное заседание, посвященное вопросам преодоления энергетического кризиса в стране и уточнения перспектив импорта природного газа. Об этом сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Предполагается, что в ходе мероприятия буде заслушан доклад уходящего в отставку премьер-министра Болгарии Кирила Петкова и временного министра энергетики страны Александра Николова. Им предстоит ответить на вопрос о целесообразности завышения цен на импортируемое из Азербайджана голубое топливо.

Напомним, специальные парламентские слушания были организованы по инициативе оппозиционной партии ГЕРБ, обвинившей команду Петкова в покупке азербайджанского газа по цене в 100 евро за мегаватт-час при фиксированной контрактной стоимости топлива в 30 евро.