Новосибирск, 7 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня утром, 7 июля, семь авиарейсов были задержаны из-за тумана. Три самолёта были отправлены на запасной аэродром.

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«1714 пассажиров несколько часов ждали отлета авиарейсов из аэропорта «Толмачево», — уточнил сайт VN.ru.

Так, во время не смогли вылететь рейсы в Абакан, Норильск, Москву, Владивосток, Нерюнгри, Братск и Нижневартовск. Среднее время задержки — 2,5 часов.