Уфа, 7 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Производитель косметики из Башкирии намерен выйти на рынок Узбекистана. Об этом 7 июля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Гузель Санжапова Натуральная косметика, которую производят в Малом Турыше

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции и русофобская политика Запада — все новости»

«Косметика и бытовая химия у нас тоже свои. Средства для ухода, шампуни, гели для душа, соли для ванн и многое другое. Возможно, вы уже встречали их в продаже», — сообщил он, подчеркнув, что изготавливает эту продукцию благовещенская компания.

Он напомнил, что свой проект руководство предприятия представило впервые на «Предпринимательском часе» у главы Благовещенского района в марте 2021 года. Предприниматель тогда просил помочь выбрать производственную площадку и собрать документы для вступления в реестр резидентов территории опережающего развития (ТОСЭР).

Хабиров отметил, что меньше чем через два месяца организация вошла в число резидентов ТОСЭР «Благовещенск».

Глава региона сообщил, что в настоящее время на предприятии трудятся свыше 60 человек, они выпускают бытовую химию и косметическую продукцию, которая реализуется в России, Белоруссии и Казахстане.

«В мае 2022 года представители компании в составе бизнес-миссии Башкирии посетили Узбекистан — прощупывают новые рынки», — сообщил Хабиров.