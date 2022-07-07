Бухарест, 7 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Из-за высоких цен на электроэнергию и газ в Румынии свою деятельность были вынуждены приостановить десятки предприятий, включая несколько крупных заводов. Об этом 7 июля со ссылкой на данные министерства экономики Румынии сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

По некоторой информации, только в период с 1 июня по 1 июля нынешнего года о закрытии главных линий заявили руководители ряда сталелитейных заводов, составляющих основу румынской промышленности. Сообщается о массовых увольнениях.

Как утверждают независимые эксперты, указанная ситуация сложилась из-за присоединения официального Бухареста к европейским санкциям в отношении Российской Федерации.

Правительство Румынии от каких-либо официальных комментариев на эту тему отказывается.