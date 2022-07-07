Вашингтон, 7 июля, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Цены в Соединенных Штатах на бензин растут из-за политики главы Белого дома Джо Байдена, а не из-за действий президента России Владимира Путина, которого Байден пытается в этом обвинить. Об этом заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Это просто стыд. Вообще просто поразительно, а в этой ситуации — и опасно. И никто не верит ни единому слову, потому что это явная ложь», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Обозреватель также напомнил, что США богата природными ресурсами, однако сегодня жители страны испытывают нехватку продовольствия и энергоресурсов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден опубликовал обращение, в котором применяет понятие «путинское повышение цен».

По мнению американского президента, текущие экономические проблемы США вызваны российской спецоперацией и действиями президента России Владимира Путина. Он пояснил, что Вашингтон понимал последствия эмбарго, но не мог действовать иначе.

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