Буэнос-Айрес, , 07:59 — REGNUM В Аргентине к пожизненному тюремному заключению приговорили 10 бывших военных, вина которых в совершении преступлений против человечности в годы диктатуры (1976-1983) была установлена судом. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба департамента по правам человека министерства юстиции страны.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

департамент по правам человека минюста Аргентины «Первый федеральный суд Сан-Мартина вынес сегодня приговоры в отношении 19 бывших служащих сухопутных войск, жандармерии, полиции Буэнос-Айреса и военно-морских сил за преступления против человечности, жертвами которых стали 350 человек… 10 из них получили пожизненные сроки, остальные девять — от четырёх до 22 лет».

В ходе расследования дела о базе Кампо-де-Майо, все подозреваемые были признаны виновными в целом ряде преступлений, совершённых в годы диктатуры, когда они являлись военнослужащими. В том числе в «незаконном лишении свободы, истязании, незаконном проведении обысков, краже, развратных действиях, в изнасиловании и убийстве».

В числе осужденных — бывший глава разведки Луис Дель Валье Арсе, экс-глава контрразведки Карлос Хавьер Тамино, а также генерал в отставке Сантьяго Омар Риверос, который в свои 98 лет отбывает уже не первый пожизненный срок.

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