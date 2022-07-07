Киншаса, 7 июля, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Президенты Демократической Республики Конго (ДР Конго) Феликс Чисекеди и глава Руанды Поль Кагаме договорились о процессе деэскалации напряженности и нормализации дипломатических отношений между двумя странами, сообщили в пресс-службе конголезского лидера.

Квентин Массейс. Договор продажи

Соглашение было достигнуто на встрече политиков на полях саммита в Анголе. Мероприятие состоялось по просьбе ангольского президента Жоао Лоуренсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня полиция Руанды застрелила военнослужащего Демократической Республики Конго, который пересек границу двух стран и открыл огонь по руандийским силовикам.