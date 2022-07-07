Москва, , 07:09 — REGNUM Возвращать в Россию айтишников различными льготами и преференциями бессмысленно по целому ряду причин, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Или эти айтишники. Во-первых, их столько не нужно, это все блеф. Во-вторых, давайте сделаем для них хорошие условия. А знаете, что для них хорошие условия? Чтобы вы пошли нафиг! Почему? Потому что они хотят не шараг, в которых им заплатят, предположим, 500 тыс. в месяц рублей, или миллион. Они хотят ездить между Соединенными Штатами и здесь, и жить, где они хотят, и чтобы все время все было мирное. Они хотят в этом климате глобалистском… Это черви, для которых удобно только глобалистское дерьмо, они в нем хорошо существуют», — заявил Кургинян.

По его словам, айтишники хотят только вышеперечисленного, и совершенно не хотят той жизни, которая предстоит России, и никакие даже самые высокооплачиваемые должности и даже освобождение от военной службы их не устроят. Тем более на этом фоне возникает вопрос, а за что такие преференции данной категории граждан дана?